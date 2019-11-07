Ростов-на-Дону, , 21:23 — REGNUM В Ростове-на-Дону побит температурный рекорд. Сегодня, 7 ноября, в дневные часы столбики уличных термометров поднялись до +21,2 градуса. Об этом ИА REGNUM сообщили в Гидрометцентре России.

Прошлый рекорд был установлен 69 лет назад. Так, в 1950 году дневная температура воздуха в Ростове-на-Дону составляла +20,2 градуса.

В 2018 году 7 ноября воздух прогревался лишь до +7,4 градуса. Самый холодный день был в 1994 году — столбики термометров опустились до — 12,2 градуса.