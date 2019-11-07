Санкт-Петербург, , 20:31 — REGNUM Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении Никиты Гамзова — сына бизнесмена, который в августе 2019 года на просьбу полицейского предъявить документы попытался скрыться. Дело прекращено в связи с деятельным раскаянием подсудимого. Об этом ИА REGNUM рассказал источник знакомый с ситуацией.

Напомним, 24 августа 2019 года около шести часов у дома 9 по улице Первомайской в поселке Шушары полицейский, патрулировавший район, заметил женщину за рулем Hyundai Solaris. Страж правопорядка попросил ее предъявить документы и отошел в отдел полиции, чтобы проверить транспортное средство на предмет угона. Спустя некоторое время он вернулся, но лишь успел увидеть, как полуобнаженная девушка вышла из авто и пошла в неизвестном направлении, оставив заведенную иномарку с отрытой дверью.

После этого, как позже расскажет в мировом суде полицейский, в автомобиль сел некий молодой человек и начал разворот. Страж правопорядка решил проверить и у него документы, но просьбы водитель проигнорировал и продолжил движение. От мужчины пахло алкоголем, глаз подбит, полицейский решил во что бы то ни стало остановить подозрительного водителя и упал на капот. В этот момент ему на помощь выбежала дежурная, которая попыталась через открытое окно извлечь ключ зажигания, но все было тщетно. Так, полицейский на капоте проехал 50−100 метров, а на повороте, когда водитель снизил скорость, спрыгнул на землю.

Нетрезвого водителя задержали спустя несколько часов. В отношении него составили два административных протокола. Оказалось, что за рулем иномарки находился 21-летний Никита Гамзов — сын известного петербургского бизнесмена.

В отношении молодого человека было заведено два административных дела и одно уголовное, за причинение вреда здоровью стража правопорядка. В сентябре суд лишил нарушителя права управлять транспортными средствами на протяжении 2,5 лет и выписал штраф на 30 тысяч рублей.

«Сегодня Пушкинский районный суд прекратил уголовное дело на основании, предусмотренном статьей 28 УПК РФ («Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием»). Гамзов загладил причиненный вред перед пострадавшими, компенсировал моральный вред, принес искренние извинения. Потерпевшие его простили и приняли извинения», — сказал собеседник агентства.

Также молодой человек пояснил суду, что деньги на возмещение причиненного морального вреда он занял у отца под расписку. Вернуть их он собирается, выйдя на работу, а пока он ее ищет, устроился курьером в службу доставки.