Аддис-Абеба, , 18:37 — REGNUM Наводнение пустынной саранчи в Эфиопию усилилось, а ситуация по предотвращению пагубных последствий жизнедеятельности насекомых резко ухудшилась, несмотря на продолжающиеся наземные и воздушные контрольные операции властей. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) совместно с министерством сельского хозяйства Эфиопии и Организацией по борьбе с пустынной саранчой в Восточной Африке призвала к немедленным действиям по борьбе с саранчой. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Addis Standard.

Согласно данным организации, прожорливые насекомые продолжают поглощать урожаи посевных и пастбищных полей в региональных штатах Тыграй, Амхара, Оромия и Сомали. В Амхаре некоторые фермы отметили почти 100% потерю злаковой культуры тефа, основного злака в Эфиопии. Кроме того, из-за сильных дождей в Эфиопском Сомали происходит обильное размножение саранчи. Стаи насекомых, зарегистрированные на сегодняшний день, покрыли более 351 квадратных км территории и потребляют не менее 1,75 млн тонн зеленой растительности в день.

Фатума Сеид, представитель ФАО в Эфиопии, сообщила: «Мы должны действовать быстро и срочно мобилизовать необходимые ресурсы для расширения контрольных и профилактических мер против саранчи».

По словам Сеид, если перестать осуществлять противодействие саранче, насекомые продолжат двигаться вглубь Эфиопии и вторгнуться в северо-восточную Кению, западные низменности и высокогорья Эритреи, прибрежные равнины Красного моря в Эритрее и прилегающие южные прибрежные районы в Судане.