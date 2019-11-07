Москва, , 17:23 — REGNUM Социологи составили рейтинг дружелюбия в российских городах. Опросом более 90 тысяч жителей РФ провели эксперты сайта Domofond.

Респонденты дали свою оценку высказыванию «люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые» по десятибалльной шкале.

Согласно мнению опрошенных, самым недружелюбным городом России является Якутск, который набрал 6,4 балла. Далее в «антирейтинге» идут Златоуст (Челябинская область), Воркута и Новомосковск (Тульская область) — они набрали по 6,5 балла.

На третьем месте оказались Арзамас и Шахты (6,6 балла).

В свою очередь, наиболее дружелюбным городом России стал Грозный (8,3 балла), далее идёт Северск (Томская область) с 8,2 балла, а третью с конца строчку «антирейтинга» занимают Гурьевск, Ессентуки и Майкоп (8 баллов).