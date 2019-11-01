Майкоп, , 08:49 — REGNUM Власти Адыгеи разрабатывают региональную программу модернизации системы медицинской помощи первичного звена. Об этом заявил глава республики Мурат Кумпилов по итогам участия в заседании президиума Госсовета РФ в сфере здравоохранения, которое провел президент России Владимир Путин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя региона.

Кумпилов отметил, что в Адыгее продолжается строительство ФАПов в сельской местности. Также идет внедрение новой модели медицинской организации, оказывающей первичную помощь, которая, по его мнению, приведет к упрощению документооборота и созданию комфортных условий для пациентов.

Глава Адыгеи также подчеркнул, что в республике принимается комплекс мер для улучшения инфраструктуры здравоохранения. Они призваны не только сделать медицину доступной и качественной, но и обеспечить достойные условия для подготовки и работы медицинских кадров.

«Мы сконцентрируем усилия на устранении пробелов в работе, чтобы сфера здравоохранения Адыгеи соответствовала современным стандартам, медработники были специалистами высокого уровня и каждый гражданин смог получить в регионе качественную медицинскую помощь», — сказал Мурат Кумпилов.

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Политик также указал на важность задач, обозначенных президентом, практическую направленность полученных рекомендаций для консолидации усилий и выработки правильного подхода в достижении целевых показателей нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография». Все обозначенные на заседании рекомендации, по его словам, будут внимательно проанализированы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, расширенное заседание Госсовета по вопросам здравоохранения состоялось накануне, 31 октября, в Калининграде. Его итогом стало принятие комплекса мер по поддержке и развитию различных направлений медицины, в том числе модернизации системы первичной медико-санитарной помощи.

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