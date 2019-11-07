Вена, , 16:59 — REGNUM Бывший чиновник Минкультуры РФ Борис Мазо задержан в Австрии, сообщили в полиции Испании, передаёт 7 ноября РБК.

Уточняется, что Мазо задержали по запросу властей РФ. В Коста-дель-Соль (Испания) задержаны также сын экс-чиновника и его бывшая жена.

По словам источника издания, бывшего чиновника допрашивают. При этом ранее защищавший Мазо в суде юрист Алексей Куприянов заявил, что о случившемся в Вене информацией не располагает.

По данным издания, предположительно, речь идёт об уголовном деле о крупной растрате денег, выделенных на реконструкцию Эрмитажа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мазо обвинялся в хищениях 450 млн руб. при строительстве объектов Эрмитажа. До сих пор он находился в международном розыске.

Читайте ранее в этом сюжете: У сбежавшего из России фигуранта «дела реставраторов» нашли активы в Европе