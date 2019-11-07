Токио, , 16:49 — REGNUM Компания Nintendo отказалась добавлять в игру Super Smash Bros. Ultimate героиню из серии Fatal Fury Мэй Ширануи из-за её слишком откровенного внешнего вида. Об этом 6 ноября сообщил портал NintendoSoup.

Один из разработчиков проекта Масахиро Сакурай отметил, что «Super Smash Bros. Ultimate — это игра для хороших мальчиков и девочек разных возрастов, поэтому мы решили не показывать ее (героиню)». Геймдизайнер также попросил прощения у всех фанатов, ожидавших появления этого персонажа в игре.

Ранее Nintendo добавила в Super Smash Bros. Ultimate другого персонажа из Fatal Fury — Терри Боггарта. Герой использует те же приёмы, что и в своей «собственной» игре.

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