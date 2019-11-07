Ставрополь, , 15:45 — REGNUM Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого. На нем видно, что задержание было произведено в темное время суток. Сотрудник СКР попросил чиновника проехать с ним. Уже в здании министр отвечает на несколько вопросов участников спецмероприятия.

Оставаясь вполне спокойным, Когарлыцкий отмечает с улыбкой, что у него немного кружится голова, оттого что он переволновался.

Напомним, глава минстроя Ставрополья задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Его подозревают в нанесении ущерба казне на сумму около 14 млн рублей при строительстве легкоатлетического манежа в период с декабря 2017 года по март 2018 года. Как сообщало ИА REGNUM, должность министра строительства Когарлыцкий занял в июне 2018 года.

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