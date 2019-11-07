Москва, , 15:16 — REGNUM Если быть точным, рассматривая предложение главы Чечни Рамзана Кадырова, речь шла не об оскорблениях, а скорее о подрывной деятельности в интернете, то есть, распространении заведомо ложной информации, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя слова Кадырова карать за оскорбление чести в интернете.

«Впрочем, не думаю, что меры наказания за такую деятельность именно в интернете должны как-то отличаться от тех, что применяются за такие деяния в офлайне.

И, конечно, применение высшей меры за такие действия может быть оправдано разве только в военное время, но никак не в мирное.

Пожалуй, тут руководитель Чечни сильно перегнул палку. Впрочем, это ожидаемо — он является представителем традиционного общества и старается всеми силами сохранить его культурные традиции.

А в таких обществах слова всегда имели более высокую ценность, приравниваясь к действиям. Именно поэтому он так болезненно реагирует на то, что не все так серьезно относятся к писанине в сети», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что распространителей сплетен и оскорблений в сети интернет надо пресекать жесткими методами.