Москва, , 15:41 — REGNUM В Кремле имеют в виду ситуацию с демографией, сложившейся на сегодняшний день в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя доклад Счётной палаты о демографии.

«Что касается негативной тенденции в плане демографии, в плане прироста населения, эта тенденция хорошо известна была и ранее, в том числе она была известна в момент формулирования национальных проектов. Как вы знаете, один из них, достаточно внушительный и крупный, именно посвящен вопросам демографии», — сказал Песков.

По его словам, сегодня бессмысленно перечислять количество принятых мер по стимулированию рождаемости — все они уже не раз высказывались.

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