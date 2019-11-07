Ростов-на-Дону, , 14:41 — REGNUM Южный окружной военный суд назначил дату предварительного слушания по уголовному делу в отношении четырёх мужчин, подозреваемых в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Дагестане. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде, слушание пройдёт в закрытом режиме.

«Предварительное слушание назначено на 13 ноября в 14:30 мск. Предварительное слушание будет в закрытом режиме. По его итогам станет известна дата заседания», — уточнили в суде.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на скамье подсудимых окажутся четверо подозреваемых в совершении покушения. Подозреваемые были задержаны в октябре 2017 года. При обыске было найдено самодельное взрывное устройство.

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