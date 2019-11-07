Москва, , 13:22 — REGNUM Гражданину РФ, отцу трех дочерей Денису Лисову, удалось вернуть своих детей, с которыми его разлучила шведская ювенальная юстиция. Об этом 7 ноября, как передает корреспондент ИА REGNUM, в пресс-центре ИА REGNUM рассказала член Общественной палаты РФ Элина Жгутова.

«Он находится в розыске, так как выкрал собственных детей из приемной семьи, — рассказала Жгутова. — Девочки сейчас прекрасно себя чувствуют. Но они были разлучены с родителями насильно, только потому что у их матери были проблемы со здоровьем».

Жгутова также рассказала о том, что у Лисова были трудности с пересечением российской границы, но Польша пошла навстречу российскому гражданину и оградила его от нападок шведской ювенальной юстиции, и в итоге благодаря помощи правозащитников и адвокатов ему удалось вернуться на родину.