Москва, , 16:30 — REGNUM Во всех федеральных округах подавляющее большинство граждан недовольно тем, как к ним относится власть, однако чаще всего это чувство испытывают жители Дальневосточного федерального округа. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса АКСИО-8, в котором приняли участие свыше 85 тысяч человек, сообщает ИА Красная Весна.

Обобщенные распределения ответов на вопрос об удовлетворенности властью в различных федеральных округах, % ИА Красная Весна

Обобщенные распределения ответов на вопрос об удовлетворенности властью в различных федеральных округах, % ИА Красная Весна

ДФО часто выделяется в опросах — в том числе проводимых ИА REGNUM — своим негативным отношением к происходящим в стране процессам. Регион этот особенно далек от Москвы, причем не только в географическом смысле, и выглядит вполне ожидаемым, что там только 9% довольны тем, как власть относится к народу, а 75% — недовольны.

За ДФО следует Приволжский федеральный округ — один из беднейших регионов России, где власть вызывает почти такое же раздражение, как у дальневосточников.

Зато на фоне прочих регионов в плане позитивного отношения к власти резко выделился Северо-Кавказский федеральный округ. При том, что в остальных округах процент довольных отношением власти колеблется в пределах 9−11%, то в СКФО таковых 16%. И там же значительно меньше, чем где бы то ни было еще, число граждан, которые считают, что власть относится к ним плохо (62% против средних 71% по опросу). Этот результат удивителен потому, что именно в этом округе у населения самые низкие доходы по стране, что (казалось бы) должно было повлиять на отношение к власти. Но повлияло значительно меньше, чем могло бы.

Обобщенные распределения ответов на вопрос об удовлетворенности властью, % ИА Красная Весна

В целом, вне зависимости от региона, недовольны отношением власти 72% граждан, довольных — только 10%.

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