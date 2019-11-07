Ташкент, , 11:57 — REGNUM Как минимум две тысячи жен, вдов и детей боевиков, которые являются гражданами России, прошли через вооруженные конфликты на Ближнем Востоке и могут быть использованы экстремистами в своих целях. Об этом 7 ноября рассказал директор ФСБ России Александр Бортников в Ташкенте на заседании руководителей органов безопасности (СОРБ) государств — участников СНГ.

Глава Службы безопасности отметил, что «возвращенцев» из горячих точек часто используют потом в качестве носителей экстремисткой идеологии, террористов-смертников и вербовщиков.

Бортников также сообщил, что боевики обычно прибывают в страны СНГ по нелегальным каналам, которые создают международные преступные сообщества с участием местных коррумпированных чиновников.