Тбилиси, , 10:47 — REGNUM МВД Грузии обеспечит порядок и защитит свободу выражения граждан при просмотре шведско-грузинского фильма «And Then We Danced«("А потом мы танцевали»), который должен пройти 8,9 и 10 ноября в Тбилиси и Батуми.

Фильм шведского режиссера Левана Акина повествует о сложных взаимоотношениях артистов грузинского танцевального ансамбля и выносит на суд зрителей ставшую в последний период особенно актуальной тему гомосексуализма, что уже вызвало в Грузии волну возмущения со стороны последователей традиционных ценностей.

На фоне угроз срыва показа кинофильма МВД и опубликовало свое заявление, в котором подчеркивает, что одной из его задач является «защита прав и свобод человека, независимо от пола, религиозной принадлежности, гендерной идентичности, политических взглядов и иных признаков».

Министерство призывает всех соблюдать требования закона и не выходить за его рамки. «В противном случае полиция будет действовать в рамках своего мандата и каждый факт правонарушения будет немедленно пресекаться», — сказано в заявлении.

Тема гомосексуализма стала в Грузии особенно «злободневной» после того, как один из священнослужителей открыто обвинил в этом «грехе» патриарха и других высокопоставленных церковных деятелей.