История вопроса

В Дагестане с приходом к власти нового главы республики Владимира Васильева началась масштабная антикоррупционная кампания. В первую очередь она коснулась органов власти республики. Одним из первых был уволен министр образования и науки Дагестана Шахабас Шахов. Его отправили в отставку в конце 2017 года.



С наступлением 2018 года декриминализация органов власти республики продолжилась с новой силой. В январе в регион прибыл десант из главков МВД, Генпрокуратуры РФ, СКР. 19 января был арестован по подозрению в превышении должностных полномочий мэр города Махачкалы Муса Мусаев.



5 февраля арестовали временно исполняющего обязанности премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и двух его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова. Вместе с главой минобра Шахабасом Шаховым они были доставлены в Москву и помещены в СИЗО «Лефортово». Каждый из них обвиняется в крупных хищениях бюджетных денежных средств. Расследование громкого уголовного дела поручено главному управлению по особо важным делам Следственного комитета РФ.



Проверки проходили и в других министерствах и ведомствах, а также в муниципалитетах. С тех пор фигурантами уголовных дел о коррупции стал не один десяток министров и руководителей ведомств в Дагестане. Масштабная антикоррупционная кампания продолжается.