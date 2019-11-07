Каспийск, Дагестан, 7 ноября 2019, 10:41 — REGNUM Сотрудники ФСБ проводят обыски в здании мэрии дагестанского города Каспийска. Правоохранители проводят допрос вице-мэра Заура Римиханова, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 7 ноября источник в силовых структурах.
В настоящее время также идут обыски в кабинете руководителя аппарата администрации города. Спецмеропрятия проводятся в рамках возбужденного уголовного дела.
Официальных комментариев правоохранительных органов республики по данной информации пока нет.
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