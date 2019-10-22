Ботлихский район, Дагестан, , 20:31 — REGNUM Силовики провели обыски в доме бывшего главы села Ботлих и экс-директора комплексного центра социального обеспечения населения (КЦСОН) в Ботлихском районе Мегомедарасула Османова. После спецмероприятий бывший чиновник был задержан, пишет 22 октября РИА «Дагестан».

Следствие предполагает, что в период с апреля 2017 по май 2018 года Османов, будучи руководителем районного КЦСОН, начислил своей матери и супруге заработную плату в размере 1,2 млн рублей. Однако ни одна из них фактически не являлась работником центра социального обеспечения.

Сообщается, что в отношении Османова возбуждено уголовное дело в крупном мошенничестве. Правоохранительные органы данную информацию пока не комментируют.

Читайте также: В незаконной раздаче земель заподозрили главу села в Дагестане