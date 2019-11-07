Строитель, Белгородская область, , 10:07 — REGNUM Памятник постовому милиционеру открыли в преддверии профессионального праздника на территории отделения МВД в городе Строитель Белгородской области. Прообразом для скульптуры стал погибший при исполнении служебных обязанностей уроженец посёлка Томаровка, заместитель командира батальона ППСМ УВД Белгорода Михаил Бредихин, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Автором памятника стал воронежский скульптор Алексей Дикунов. На бетонном постаменте возвышается фигура стража порядка высотой около трех метров, отдающего честь.

«Это событие — дань уважения всем тем, кто стоит на страже закона и готов ценой жизни защищать правопорядок», — подчеркнул на открытии памятника заместитель начальника УМВД по Белгородской области, начальник полиции Валерий Медведев.

Михаил Бредихин 15 ноября 2000 года в пути следования на блокпост вместе с группой милиционеров подорвался на радиоуправляемом фугасе. От полученных ранений мужчина погиб на месте. Указом президента РФ он награждён орденом Мужества (посмертно).