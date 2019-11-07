Челябинск, , 08:31 — REGNUM В Челябинской области 7 ноября ожидается резкое усиление ветра. Его порывы составят до 22 м/с., сообщает областное управление МЧС со ссылкой на синоптиков.

В связи со стихией возможны нарушения электроснабжения, повреждение слабо закреплённых конструкций, падение деревьев. Всё это может привести к травмам людей.

Спасатели советуют гражданам ограничить выход из зданий в условиях сильного ветра. При этом они не советуют прятаться от порывов за стенами зданий, деревьями, рекламными щитами и на остановках. Кроме того, смертельно опасно находиться под линиями электропередачи.