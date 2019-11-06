Копенгаген, , 23:01 — REGNUM Правительство Дании планирует заключить 13 соглашений о партнерстве в сфере защиты окружающей среды с частными предприятиями в различных областях.

Данные соглашения будут направлены на создание условий, при которых различные сектора экономики смогут снизить уровень выброса углекислого газа для достижения цели правительства о сокращении объемов выбросов СО2 на 70% к 2030 году. Помимо этого, правительство планирует создать «зеленый бизнес-форум», в котором бы участвовали министры, председатели тех компаний, с которыми будет подписано соглашение о партнерстве, члены профсоюзного движения и группа экспертов. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

"Вся Дания должна вступить в борьбу с климатическими изменениями. Правительство поставило амбициозную цель, и достичь ее мы сможем, только если все будут вносить свой вклад. Меня очень радует, что датский бизнес конструктивно воспринял предложение правительства о партнерстве», — говорится в заявлении премьер-министра Метты Фредериксен.