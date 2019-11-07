Приштина, 7 ноября 2019, 08:37 — REGNUM Уже второй день подряд в Приштине проходят протесты работников министерства культуры, молодежи и спорта Косово.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, причиной протеста стало решение о переносе администрации президента в здания министерства культуры, молодежи и спорта и министерства сельского хозяйства.
Представители министерства культуры, молодежи и спорта подписали петицию против данного решения, которая будет представлена в Министерство государственной администрации, в офис премьер-министра и в администрацию президента.
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