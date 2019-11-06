Нили, , 22:59 — REGNUM 5 ноября официальный представитель губернатора афганской провинции Дайкунди (столица провинции — г. Нили) заявил, что на территории этого региона временно перемещенные семьи получили помощь.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», по меньшей мере 30 семей получили финансовую помощь.

По словам официального представителя губернатора провинции Дайкунди каждая из временно перемещённых семей получила по 230 долларов США. Помощь была предоставлена совместно правительством провинции и организацией по борьбе с голодом.

Согласно вышеупомянутому заявлению, предполагается, что эта финансовая помощь позволит улучшить уровень жизни временно перемещенных лиц и позволит удовлетворить их базовые нужды.

Большинство семей, получивших помощь, были временно перемещены из ряда уездов провинции Урузган (столица провинции — г. Таринкот) в силу продолжающихся столкновений между Национальными силами безопасности и обороны и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).