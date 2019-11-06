Варшава, , 16:54 — REGNUM 6 ноября Главная комиссия Польши по делам ученых степеней начала следствие, целью которого является проверка обоснованности присвоения Марку Фалдовскому, ректору Высшей школы полиции в Щитно, звания доктора наук.

Как сообщает новостное агентство TVN 24, следствие было инициировано после репортажа на телеканале TVN, в котором сотрудники учебного заведения обвинили ректора в плагиате докторской диссертации и присвоении себе авторских прав.

Председатель главной комиссии по делам ученых степеней Ежи Денека заявил: «Мы обратились в Академию военного искусства, то есть в учебное заведение, которое присвоило Фалдовскому звание доктора наук, по поводу предоставления нам полной документации процесса присвоения ему звания доктора… Если доносы подтвердятся, хотя бы о конфликте интересов, то мы начнем процесс пересмотра решения о присвоении ученой степени».