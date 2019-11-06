Рига, , 16:25 — REGNUM В Латвии за минувший 2018 год был зафиксирован самый высокий уровень самоубийств среди стран ЕС. Так, в расчёте на 100 000 жителей в стране регистрировали 5600 случаев. Об этом информирует портал NRA со ссылкой на данные Евростата.

Всего Евростат обобщил данные из 29 стран. Страны Прибалтики оккупировали всю «призовую» тройку мест этой печальной статистики.

Отмечается, что на втором месте расположилась Литва с 4000 смертей на 100 000 жителей, потом Эстония — 2200 случаев за год.

Наиболее благополучная ситуация в Люксембурге. Всего 300 самоубийств в год.