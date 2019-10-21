Киев, , 14:17 — REGNUM Причиной смога, наблюдаемого над Киевом, является сжигание опавших листьев в частном секторе города, сообщили 21 октября представители управления Киевской городской государственной администрации (КГГА) на странице ведомства в социальной сети Facebook.

Чиновники напомнили, что над Киевом долгое время стоит полный штиль.

«Наблюдаются огромные масштабы сжигания листьев в частных секторах. При сгорании одной тонны растительных остатков в воздух высвобождается около девяти килограммов микрочастиц дыма, в состав которого входят пыль, окиси азота, угарный газ, тяжёлые металлы и ряд канцерогенных соединений», — сказано в сообщении.

В КГГА предупреждают, что в ближайшее время изменений ситуации не произойдёт. Кроме того, чиновники отметили, что в Киевской области горят торфяники.

«Дым от торфяных пожаров более опасен для здоровья, чем дым от горения древесины, поскольку при сгорании торфа из него выделяется много соединений углерода, серы, азота и других веществ», — сообщили в пресс-службе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский синоптик Наталья Диденко назвала жителей Украины, сжигающих опавшие листья, носителями «пещерного сознания», а также посетовала на отсутствие наказания за подобные действия.

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