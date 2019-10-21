Киев, 21 октября 2019, 14:17 — REGNUM Причиной смога, наблюдаемого над Киевом, является сжигание опавших листьев в частном секторе города, сообщили 21 октября представители управления Киевской городской государственной администрации (КГГА) на странице ведомства в социальной сети Facebook.
Чиновники напомнили, что над Киевом долгое время стоит полный штиль.
В КГГА предупреждают, что в ближайшее время изменений ситуации не произойдёт. Кроме того, чиновники отметили, что в Киевской области горят торфяники.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский синоптик Наталья Диденко назвала жителей Украины, сжигающих опавшие листья, носителями «пещерного сознания», а также посетовала на отсутствие наказания за подобные действия.
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