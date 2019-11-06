Москва, , 15:44 — REGNUM Комитет по госстроительству рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, отменяющий штрафы для автомобилистов за превышение средней скорости движения, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября. Речь идет о средней скорости движения, рассчитанной по данным с нескольких камер по времени и координатам.

Законопроект был внесен в Госдуму депутатами фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.

В случае принятия поправок в КоАП, оштрафовать водителя можно только за нарушение скоростного режима «в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время».