Белгород, 6 ноября 2019, 15:19 — REGNUM Уникальный аппарат ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации) — так называемое «искусственное сердце» — появился в областной клинической больнице Святителя Иоасафа в Белгороде. Он предназначен для поддержания жизни пациентов с острой дыхательной или сердечной недостаточностью. Оборудование нового поколения передал в дар лечебному учреждению благотворительный фонд «Алёша», сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения и социальной защиты.
Ультрасовременная технология поможет не только пациентам с сердечной недостаточностью, специалисты планируют использовать «искусственное сердце» при лечении тяжёлого течения гриппа и пневмонии.
Аппарат ЭКМО установили на базе регионального кардиоцентра.