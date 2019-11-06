Белгород, , 15:19 — REGNUM Уникальный аппарат ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации) — так называемое «искусственное сердце» — появился в областной клинической больнице Святителя Иоасафа в Белгороде. Он предназначен для поддержания жизни пациентов с острой дыхательной или сердечной недостаточностью. Оборудование нового поколения передал в дар лечебному учреждению благотворительный фонд «Алёша», сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения и социальной защиты.

Ультрасовременная технология поможет не только пациентам с сердечной недостаточностью, специалисты планируют использовать «искусственное сердце» при лечении тяжёлого течения гриппа и пневмонии.

«Подобный аппарат уже есть в медицинской организации, но сегодня потребность в терапии пациентов с заболеваниями системы кровообращения и органов дыхания возрастает. Поэтому оборудование такого высокого уровня будет востребовано в лечебном учреждении и поможет спасти многие жизни», — отметила главный врач Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа Жанна Чефранова.

Аппарат ЭКМО установили на базе регионального кардиоцентра.