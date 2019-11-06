Варшава, , 14:20 — REGNUM Как сообщает польская НГО Ordo Iuris, провозглашающая своей целью повышение правовой культуры, в последнее время участились жалобы родителей учеников средних школ на то, что в классах стали снимать висящие там кресты (распятия). Кроме того, в некоторых случаях родители школьников обращаются к юристам института с вопросом, как можно повесить кресты в классах, где их до этого не было.

Юристами Ordo Iuris был опубликован правовой отзыв по данному вопросу. Как утверждают юристы организации, «ни одним предписанием польского права не утверждается характер светскости школы.

«Уже в 1991 году Конституционный суд постановил, что светскость школы противоречит конституционному принципу демократического правового государства, которое и сегодня является основой конституционного строя. Конституция Польши также диктует заботу о христианском наследии народа, а законодательство об образовании предусматривает, что вся система обучения и воспитания должна уважать христианские ценности», — цитирует юридическое заключение «Польское радио».

Противники крестов в школах настаивают на светском характере и «нейтральности мировоззрения» государства. Они утверждают, что кресты в государственных учреждениях — это дискриминация неверующих.

В тексте заключения Ordo Iuris упоминается постановление Верховного суда Польши от 2013 года, в котором говорится, что «лицо, которое декларирует себя как неверующий, не может ожидать, что у него не будет контакта с людьми верующими, их практиками и религиозными символами».

Кроме того, Европейский суд по правам человека в 2011 году признал, что итальянский закон, предписывающий обязательное нахождение крестов в школах, не противоречит Европейской конвенции по Правам Человека.