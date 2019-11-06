Киев, 6 ноября 2019, 14:04 — REGNUM Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) не пустили в страну российскую актрису Маргариту Аброськину, сообщило 6 ноября «Радио Свобода».
Журналисты выяснили, что речь идёт именно об Аброськиной. Актрису обвинили в том, что она «незаконно» посещала Крым, ей на три года запретили въезд на Украину.
Напомним, Крым добровольно вошёл в состав России после государственного переворота на Украине в 2014 году. Украинские власти считают въезд в Крым не через подконтрольную им территорию нарушением законодательства и запрещают въезд на Украину подобным «нарушителям».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее итальянского певца Альбано Карризи убрали из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.
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