Киев, , 14:04 — REGNUM Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) не пустили в страну российскую актрису Маргариту Аброськину, сообщило 6 ноября «Радио Свобода».

«В аэропорту «Борисполь» среди пассажиров рейса из Минска пограничники выявили правонарушительницу украинского законодательства. Ею оказалась гражданка РФ — актриса, прилетевшая на Украину на съемки», — сказано в официальном сообщении ГПСУ.

Журналисты выяснили, что речь идёт именно об Аброськиной. Актрису обвинили в том, что она «незаконно» посещала Крым, ей на три года запретили въезд на Украину.

Напомним, Крым добровольно вошёл в состав России после государственного переворота на Украине в 2014 году. Украинские власти считают въезд в Крым не через подконтрольную им территорию нарушением законодательства и запрещают въезд на Украину подобным «нарушителям».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее итальянского певца Альбано Карризи убрали из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

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