Киев, , 11:06 — REGNUM Имя итальянского певца Альбано Карризи исчезло из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, сообщило 31 октября издание «Корреспондент».

По состоянию на октябрь 2019 года список содержал 151 фамилию. Автор известной песни Felicita значился в нём под номером 48.

В марте 2019 года Карризи внесли в «чёрный список» и запретили ему въезд на Украину из-за сравнения Крыма с полуостровом Истрия, разделённым между Хорватией и Словенией, а также из-за позитивного отношения к президенту России.

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Как сообщало ИА REGNUM, сам певец расценил своё попадание в украинский «чёрный список» первоапрельской шуткой и попросил МИД Италии разобраться с ситуацией.

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