Лондон, , 13:16 — REGNUM Игра Minecraft Earth вышла в ранний доступ в девяти странах. Об этом 6 ноября сообщили официальные Twitter-страницы проекта.

https://twitter.com/minecraftearth/status/1191780341574447104

Теперь сыграть в неё могут владельцы мобильных устройств, работающих под управлением Android и iOS, проживающие в Великобритании, Австралии, Канаде, Исландии, Мексике, Новой Зеландии, Филиппинах, Южной Корее и Швеции. Стоит отметить, что в США проект пока не вышел на новый этап.

Minecraft Earth — это бесплатная мобильная игра от компании Mojang AB, в которой используется технология дополненной реальности. Геймерам предлагается играть в известную песочницу в пространстве, в котором совмещены реальный и виртуальный миры.

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