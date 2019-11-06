Москва, , 12:27 — REGNUM Министерству внутренних дел и Федеральной службе исполнения наказания необходимо не только блокировать сотовую связь в местах лишения свободы, но и создать для заключенных реальную легальную возможность звонить своим родственникам. Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Хуруджи.

По его словам, возможность звонков по стационарному телефону из мест лишения свободы разрешена, однако существует много «но», из-за чего на практике это практически невозможно.

«Необходимо думать не только о том, как запрещать, но и как упростить на практике реализацию права на официальные звонки», — рассказал ТАСС Хуруджи.

Напомним, ранее издание РБК со ссылкой на источник сообщило, что МВД России предложило заблокировать сотовую связь в местах лишения свободы, чтобы сократить случаи дистанционного мошенничества.

Предполагается, что это поможет в борьбе с тюремными call-центрами. Также предложено разработать приложения для защиты от мошеннических звонков. Вопрос об установке «блокираторов» сигнала сотовой связи в местах лишения свободы должен быть проработан до 30 июля 2020 года

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