Биробиджан, , 10:54 — REGNUM О начале ледохода на реках Еврейской автономной области корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

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О начале ледохода было заявлено на заседании оперативного штаба руководства регионального управления МЧС. Специалисты регионального управления МЧС планируют провести ряд профилактических рейдов и предупреждают население, что, выходя к водным объектам, необходимо быть внимательным и осторожным, особенно контролировать пребывание детей у воды.

Как сообщало ИА REGNUM, катера на воздушной подушке, одинаково способные передвигаться как по воде, так и по льду, приступили к выполнению пассажирских рейсов через Амур, соединив Благовещенск и Хэйхэ.