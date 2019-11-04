Благовещенск, , 06:44 — REGNUM В Приамурье катера на воздушной подушке «Пума» начали осуществлять транспортное обслуживание по линии Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Трансграничное сообщение между российским и китайским городами начали осуществлять катера на воздушной подушке, которые одинаково хорошо могут двигаться как по воде, так и по льду. С российской стороны подготовлено 10 судов на воздушной подушке, которые будут курсировать через Амур. Катера отправляются в рейс каждые три минуты.

Как сообщало ИА REGNUM, после закрытия речной навигации, Благовещенск и Хэйхэ свяжут катера на воздушной подушке, которые будут осуществлять челночные пассажирские рейсы.