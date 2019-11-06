Москва, , 09:47 — REGNUM Наиболее востребованные в России медицинские специализации назвали в Федеральной службе по труду и занятости РФ (Роструд). Об этом сообщает 6 ноября ТАСС.

Сообщается, что данные получены на основании вакансий, размещенных на портале Роструда «Работа в России». Из 1,3 млн предложений работы более 50 тыс. касается врачебных специальностей.

Больше всего вакансий в медицинской сфере для терапевтов (7 тыс.) и педиатров (5 тыс.). Также спрос имеет профессия анестезиологов-реаниматологов (2,2 тыс.). Примерно одинаковое количество вакансий (около 1,6 тыс.) на портале для врачей скорой помощи, неврологов, стоматологов и акушеров-гинекологов.

Отмечается, что больше всего медиков, по данным портала, не хватает на Кузбассе, в Ростовской, Свердловской и Саратовской областях, а также в Красноярском и Краснодарском краях.

Также отмечается, что кроме врачей на портале «Работа в России» имеется 30 тыс. вакансий медсестер.