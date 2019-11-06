Мыски, Кемеровская область, , 07:39 — REGNUM В кемеровских Мысках в суд направлено уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в отношении 18-летнего горожанина — о надругательстве над местами захоронения. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Кузбасса.

По версии следствия, в мае 2019 года он в состоянии алкогольного опьянения находился на территории кладбища в посёлке Акколь. Вместе с ним был 15-летний знакомый. Из хулиганских побуждений они разломали 15 мраморных могильных памятных плит. Имущественный ущерб оценён в 66 тыс. рублей.

Они были задержаны по горячим следам и дали признательные показания. Свой поступок они объяснили тем, что им так нравилось проводить время.

Пятнадцатилетний подросток поставлен на профилактический учёт, а 18-летнему предъявлено обвинение по статье «Надругательство над местами захоронения» (ч. 1 ст. 244 УК РФ).

Дело направлено мировому судье Мысковского городского судебного района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентября 2019 года в соседнем регионе — Новосибирской области — школьник из деревне Ургун Искитимского района признался в разрушении надгробий на кладбище.

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