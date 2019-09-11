Новосибирск, , 16:51 — REGNUM В деревне Ургун Искитимского района Новосибирской области опасаются за безопасность школьника, который признался в разрушении надгробий на кладбище.

«Опасения вызывает, потому что люди очень сердиты. Семья — не коренные жители. Сейчас и бабушка боится. Они закрылись дома. Мама на такси уехала на работу. Немного опасения есть за их безопасность. Семье тяжело. Семья не понимает, почему это случилось. Я попросил, чтобы они пробовали разговаривать с ним. Он — семиклассник, сестра его — пятиклассница сегодня в школу не пошли, потому что боятся расправы», — рассказал «Вестям Новосибирск» глава Евсинского сельсовета Алексей Колотий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, местные жители деревни Ургун Искитимского района Новосибирской области сообщили о разрушении более 45 надгробий на кладбище. Позже семиклассник признался, что это он сломал памятники, объяснив это тем, что «на него что-то нашло». При этом он сказал, что разрушил 13 надгробий. В деревне полагают, что мальчик был не один.

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