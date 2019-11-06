Москва, , 04:11 — REGNUM Орден Жукова вручил министр обороны России Сергей Шойгу Военному университету Минобороны. Об этом 5 ноября сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Высокая награда была вручена учебному заведению на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию со дня его образования. Собравшимся был зачитан Указ президента России Владимира Путина о награждении вуза.«Хотел бы поздравить всех с этой высокой и заслуженной наградой. Ветеранам пожелать крепкого здоровья. Спасибо вам за то, что вы сделали. Ну, а нынешнее поколение руководителей университета постарается сохранить все то, что было сделано вами», — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что более 70% нынешних преподавателей университета прошли службу в Сирии, и не только в качестве переводчиков.

По словам министра, Военный университет, вместе со своими вузами-правопреемниками, за годы своего существования подготовил более 230 тысяч специалистов. В их числе — более семисот генералов и адмиралов, трёхсот Героев Советского Союза, пять Героев Социалистического труда и пятнадцать Героев Российской Федерации.

Напомним, Военный университет Минобороны был создан на базе двух ведущих военных учебных заведений СССР: Военно-политической академии имени В. И. Ленина и Военного института Вооружённых Сил СССР.

Днём образования Военного университета считается 5 ноября. В этот день в 1919 году был сформирован Учительский институт Красной Армии (впоследствии Военно-политическая академия имени В. И. Ленина).

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