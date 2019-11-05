Москва, , 22:37 — REGNUM Могила бывшего министра печати РФ Михаила Лесина, погибшего в ноябре 2015 года в США, обустроена на Востряковском кладбище в Москве — рядом с могилой его родителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на близких бывшего министра.

«Могилу обустроили рядом с могилой его родителей. Перезахоронение не проводили, он покоится в Лос-Анджелесе», — сказал один из собеседников агентства.

Тело Михаила Лесина было обнаружено в отеле «Дюпон Сёркл» в Вашингтоне 5 ноября 2015 года. Российская пресса со ссылкой на членов семьи экс-министра сообщала, что смерть наступила от сердечного приступа. Позднее американские правоохранительные органы сообщили, что Лесин скончался в результате «тупых силовых травм головы, а также тупых травм шеи, туловища, верхних и нижних конечностей».

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