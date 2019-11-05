Вена, , 23:17 — REGNUM Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) опубликовало специальный доклад от 3 ноября 2019 года, предупреждающий о растущем потреблении различных видов наркотиков в странах Западной Африки. По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, в докладе говорится, что количество наркотиков, изъятых из незаконного оборота с 2014 по 2017 год в этом регионе увеличилось в 10 раз.

Согласно докладу управления, подготовленному Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) при финансовой поддержке Европейского Союза (ЕС), несмотря на увеличение числа операций по борьбе с наркоторговлей, аресты людей, причастных к данной деятельности, и изъятие наркотических средств из оборота, уровень потребления наркотиков стал еще выше на Африканском континенте, в особенности, в западных районах. В докладе также отмечается, что в Нигерии и Мавритании рост потребления наркотических средств не демонстрирует никаких признаков снижения.

Кроме того, стало известно, что 18% лиц, потребляющих наркотики в странах Западной Африки, — это молодые люди в возрасте от 10 до 19 лет.

Бедность и высокий уровень безработицы, с одной стороны, и отсутствие необходимой инфраструктуры в сфере здравоохранения, с другой — являются причинами смерти в результате употребления наркотиков в западноафриканском регионе.