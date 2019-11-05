Москва, , 20:53 — REGNUM Водительское удостоверение генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева на право управления всеми видами транспортных средств будет выставлено на аукцион в Москве. Об этом сообщили 5 ноября в пресс-службе аукционного дома «Литфонд».

Как уточняется, водительское удостоверение ААК №000077 сохранилось в отличном состоянии. Вместе с ним на торги также выставят талон предупреждений, на котором отсутствуют отметки о нарушениях у водителя. Оба документа были выданы 10 декабря 1976 года — незадолго до 70-летия Брежнева.

Сообщается, что начальная цена лота составляет 1,35 — 1,5 млн рублей. Аукцион назначен на 14 ноября.