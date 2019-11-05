Москва, , 20:46 — REGNUM Тотальное разделение высшего образования на магистратуру и бакалавриат не имеет смысла, заявил российский президент Владимир Путин 5 ноября на заседании Совета по русскому языку.

Аудитория Thelma and Louise

Путин «Что, бакалавриат преподают только в младших классах, что ли, а магистратура даёт право преподавать в десятом-одиннадцатом? Это просто голая схема модная? Или в этом есть какой-то смысл?»

Российский лидер пояснил, что, по его мнению, такое разделение уместно, но только для ряда специальностей, причём в большей степени технических.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин на заседании Совета по русскому языку указал на заметные недостатки в работе министра высшего образования и науки Михаила Котюкова.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин устроил разнос министру высшего образования и науки Котюкову