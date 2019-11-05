Москва, 5 ноября 2019, 20:46 — REGNUM Тотальное разделение высшего образования на магистратуру и бакалавриат не имеет смысла, заявил российский президент Владимир Путин 5 ноября на заседании Совета по русскому языку.
Российский лидер пояснил, что, по его мнению, такое разделение уместно, но только для ряда специальностей, причём в большей степени технических.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин на заседании Совета по русскому языку указал на заметные недостатки в работе министра высшего образования и науки Михаила Котюкова.
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