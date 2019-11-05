Санкт-Петербург, , 19:44 — REGNUM В Петербурге собираются отменить налоговые льготы на транспорт возрастом старше 30 лет. Соответствующие поправки в налоговое законодательство региона подготовил городской комитет финансов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так Смольный продолжает бороться со льготами, которые считаются неэффективными.

«К ним причисляют льготы по налогу на имущество физлиц в отношении транспортных средств — автомобилей и мотоциклов — произведенных до 1990 года. По сути дела, это транспорт, которому уже более 30 лет, это автохлам, и по большому счету льготировать такие транспортные средства даже из экологических соображений нецелесообразно», — полагает глава комфина Алексей Корабельников.

Он отметил, что пенсионеры и необеспеченные граждане, у кого остались такие советские авто, будут пользоваться той же льготой по другим основаниям.

«Мы лишим льготы в отношении этой авторухляди только тех, кто является трудоспособными гражданами, владеет этими транспортными средствами, зачастую стоящими просто на улице. Их нужно убирать — это тоже дополнительные расходы бюджета», — добавил Корабельников.

Кроме того, Смольный намерен продлить срок действия льготы в отношении транспорта на газомоторном топливе из экологических соображений, а также ввести льготу для вёсельных лодок и моторных лодок мощностью до 5 лошадиных сил.