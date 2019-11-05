Москва, , 17:19 — REGNUM В мобильном приложении «Парковки Москвы» появилась возможность для оплаты парковки на частных капитальных паркингах. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «АМПП».

Отмечается, что к системе подключились уже десять капитальных паркингов. Они расположены у столичных парков, ТЦ, гостиниц и спортобъектов.

Например, появилась возможность оплатить стоянку транспорта у спорткомплекса ЦСКА и парка «Зарядье». Ещё восемь объектов ведут работу в тестовом режиме.

В «Московском паркинге» считают такое сотрудничество удобным как для автомобилистов, так и для владельцев паркингов.