Белгород, , 16:41 — REGNUM IV Всероссийский съезд учителей сельских школ пройдёт 7 и 8 ноября в Белгородской области. В работе съезда предусмотрено четыре панельных дискуссии, круглый стол, две секции и пленарное заседание. Тема съезда — «Сельская школа как фактор развития сельских территорий», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Участники обсудят опыт сохранения малокомплектных сельских школ, в том числе решение вопроса с педагогическими кадрами, цифровизацию образовательных учреждений, меры поддержки школ с низкими образовательными результатами и работающими в сложных социальных условиях. Мероприятия проведут в крупных и малых сельских школах региона.

На съезд зарегистрировано 450 участников, приглашены 40 спикеров и экспертов, в том числе министр просвещения РФ Ольга Васильева, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев и губернатор Белгородской области Евгений Савченко.