Абакан, , 14:45 — REGNUM После разрушения каскада дамб в Красноярском крае, унёсшего жизни как минимум 17 человек, в Хакасии прошли проверки соблюдения требований охраны труда и техники безопасности в организациях золотодобывающей и угольной промышленности. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 ноября в республиканском министерстве труда и социальной защиты.

В результате были обнаружены нарушения. Наибольшее их число допущено при организации медосмотров сотрудников.

Также выяснилось, что нарушаются требования законодательства в части включения в трудовые договоры существенных условий труда, связанных с вредными и опасными условиями. Месячный срок доведения до работников графиков сменности не соблюдается.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Курагинском районе Красноярского края разрушился каскад дамб технологического водоёма золотодобывающей артели. Погибли 17 человек, ещё трое числятся пропавшими без вести. Пострадали более 40 человек. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

В том числе среди погибших — жители Хакасии.

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