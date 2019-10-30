Красноярск, , 10:10 — REGNUM Учёным, экологам и надзорным ведомствам ещё предстоит оценить весь масштаб трагедии в Курагинском районе Красноярского края, где прорвало каскад дамб технологического водоёма золотодобывающей артели. Однако уже сейчас очевидно, что помимо человеческих жертв авария нанесла серьёзный экологический ущерб. Пострадала река Сейба — это правый приток реки Сисим. А Сисим, в свою очередь, — это приток Енисея.

«Прорыв дамб произошёл на небольшой речке Сейбе длиной 20 км. То, что на этой крошечной реке сделали такую запруду, вода из которой снесла два дома с рабочими, это показатель, до какой степени была изуродована эта река», — подчеркнул координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк.

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По его словам, от места впадения Сейбы в Сисим до места, где Росгидромет взял пробы, около 200 км.

«Тем не менее, весь Сисим оказался сильно загрязнён. Ещё предстоит выяснить, это загрязнение непосредственно с места добычи, в котором виноваты золотодобытчики, либо были размыты какие-то отвалы, и оттуда вымыты соли меди, свинца и цинка. Но факт в том, что дальше эта загрязнённая вода попадёт в Красноярское водохранилище и оттуда со временем, в течение нескольких месяцев, будет через турбины Красноярской ГЭС попадать в Енисей у Красноярска. При этом количество воды, которое за одну секунду протекает через Красноярскую ГЭС, примерно в сто раз больше количества воды, которое протекает по реке Сисим возле гидропоста в селе Березово. То есть эти концентрации, которые замерил Росгидромет, разбавлены более чем в сто раз. Таким образом, вклад конкретно этой аварии в загрязнение Енисея в целом будет меньше, чем вклад одного большого города», — отметил Игорь Шкрадюк в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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В целом же, по мнению Игоря Шкрадюка, стоит обратить пристальное внимание на совокупное загрязнение рек сотнями золотодобывающих артелей, большая часть из которых моет золото нелегально.

«Экологи следят за нарушениями, анализируя спутниковые снимки из космоса. Но Красноярский природнадзор игнорирует их сигналы. Поэтому десятки экологических организаций подписали письмо на имя президента России Владимира Путина с призывом запретить вообще добычу россыпного золота на ещё нетронутых участках рек», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

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Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в Курагинском районе Красноярского края произошла 19 октября. В результате разрушения каскада дамб технологического водоёма золотодобывающей артели погибли 17 человек, пострадали более 40 человек. Трое считаются пропавшими без вести.

По данным Росгидромета, анализ проб воды, взятых в реке Сисим 20 и 21 октября, показал экстремально высокое и высокое загрязнение ионами меди, ионами свинца, ионами цинка (16 ПДК).

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