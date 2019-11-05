Вашингтон, , 13:31 — REGNUM Спидраннеры (люди, проходящие игры на скорость) испытали сложности во время прохождения новой игры Ring Fit Adventure от компании Nintendo. Об этом 4 ноября сообщило игровое издание Kotaku.

Дело в том, что Ring Fit Adventure требует от игрока выполнения различных физических упражнений — сжульничать или избежать «игрового фитнеса» при этом нельзя. Текущий мировой рекорд на максимальной сложности прохождения принадлежит игроку с ником FlamegameVideos. Он составляет 29 минут и 34 секунды.

Напомним, Ring Fit Adventure вышла 18 октября 2019 года. В ней игрокам необходимо выполнять физические упражнения, чтобы преодолевать препятствия и сражаться с монстрами.

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