Ростов-на-Дону, , 12:21 — REGNUM Уголовное дело о подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в мае 2017 года повторно поступило в Южный окружной военный суд. К рассмотрению оно еще не назначено, пишет 5 ноября РИА Новости.

Напомним, в марте 2019 года стало известно, что четверо ранее задержанных предполагаемых боевиков из Дагестана в июле 2017 года планировали совершить теракт на концерте Киркорова в Махачкале. Однако осуществить свои намерения злоумышленникам не удалось из-за усиленных мер безопасности.

По делу проходят Габибула Халдузов, Самир Ибрагимов, Шамиль Магомедов и Хидирнеби Казуев. Последний заявил, что планировался не теракт, а убийство Киркорова, которое якобы заказал артист и телеведущий Максим Галкин. Сумма сделки, по словам обвиняемого, составила 2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, адвокат Казуева настаивает на допросе в качестве свидетелей Максима Галкина и его супруги Аллы Пугачевой. Однако следствие уже дважды отказалось внести знаменитостей в списки свидетелей.

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