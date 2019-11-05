Москва, , 11:38 — REGNUM «Справедливая Россия» не будет голосовать в поддержку законопроекта о возрождении вытрезвителей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Депутат Госдумы указал на опасности предлагаемых норм.

«Идея вроде бы хорошая, потому что иногда человек, который попал в такое состояние, когда он просто оказывается на улице и себя не помнит, в зимнее время это порой приводит к трагедиям, конечно, возрождение системы вытрезвителей — здравая идея. Но законопроект, который сегодня будет рассматриваться, в первом чтении не позволяет проголосовать за него за», — сказал Миронов журналистам.

Если бы вводилась государственная система вытрезвителей, депутаты бы поддержали, но речь идет о государственно-частном партнерстве.

«Кто-то будет зарабатывать на этом деньги, будет выставлять счета тем людям, которые туда попадут. Но как они туда подойдут, насколько они адекватные или пьяны — непонятно кто будет решать. Будет очень много неприятностей связанных с тем, что человек может плохо себя чувствует, может, принимает какие-то лекарства, все что угодно — а его потом затащат туда и будут требовать с него денег», — опасается Миронов.

Фракция проигнорирует голосование по законопроекту.

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